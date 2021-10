Les Gens du voyage, victimes de discriminations « systémiques » selon la Défenseure de droits

gens du voyage

Publié le 07/10/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu juridique, France

Les constats du dernier rapport de la Défenseure des droits sont navrants – les gens du voyage sont toujours l’objet de discriminations dans tous les domaines de la vie, l’emploi, le logement, l’accès à l’eau, aux soins, à la scolarisation. Et les actes stigmatisant proviennent aussi bien du citoyen lambda que des acteurs publics.

A lire le rapport de Claire Hédon, publié le 6 octobre, on a la triste impression que les progrès réalisés depuis 2000, l’année de l’adoption de la fameuse loi « Besson », relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont quasiment inexistants. Fruit d’un riche travail documentaire et d’une large concertation avec les personnes concernées et les associations qui les soutiennent, le rapport est le premier volet d’une contribution de la Défenseure des droits à la Stratégie nationale sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms, que la France doit élaborer d’ici la fin de l’année, pour respecter la recommandation européenne du 12 mars 2021.

Lutter contre le non-recours

La Défenseure des droits constate que les gens du voyage, victimes de discriminations, ne font aucun ...