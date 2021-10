Le patrimoine non protégé génère 1,2 Mds d’euros d’activité économique

Patrimoine

Publié le 08/10/2021

A l’occasion du 25ème anniversaire de sa création, la Fondation du patrimoine publie une étude sur l’impact socio-économique de ses actions dans les territoires. Cinq projets remarquables pour leurs retombées ont été récompensés au titre de l’année 2021.

En 2019, l’action de la Fondation du patrimoine pour l’entretien et la restauration du patrimoine non protégé – cœur de son champ d’action – s’est traduite par 568 millions d’euros de travaux, mobilisant 15 834 emplois ( ETP ) créés ou maintenus dans le secteur du bâtiment, et un millier de bénéficiaires d’un chantier d’insertion.

Des résultats obtenus grâce au levier financier que représente l’apport du mécénat de toutes natures (entreprises, particuliers notamment) collecté par la fondation. Ces dons ont en outre des retombées socio-économiques directes et indirectes. Ainsi un euro de don génère 21 euros de retombées économiques. De même, les 568 millions de travaux ainsi permis ont généré 1,2 milliard d’euros d’activité économique.

Telles sont les données mises en lumière par l’étude intitulée Etude de l’empreinte économique de la Fondation du patrimoine, réalisée par le cabinet Pluricité et publiée le 8 octobre.

646 millions d’euros de retombées induites

Depuis la mise en œuvre de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996, qui en porte création, la Fondation du patrimoine n’a eu de cesse de promouvoir la cause du patrimoine non protégé par l’Etat et de faciliter sa restauration par la collecte de fonds.

Les arguments en faveur de cette action sont certes empiriquement connus depuis longtemps : préservation du patrimoine, création et maintien d’emplois dans les entreprises locales du bâtiment, transmission des métiers d’art, opportunités de médiation culturelle…

Pour son vingt-cinquième anniversaire, l’institution a cependant voulu traduire ces arguments en chiffres, en mesurant l’impact socio-économique de son action. A partir d’un fil rouge, celui de l’argent réinjecté dans l’économie, la partie quantitative de l’étude analyse trois types de retombées :

directes (fonctionnement de la fondation, montants des travaux réalisés dans le cadre des projets soutenus), soit 321 millions d’euros pour 2019 ;

indirectes (achats de biens et services réalisés par les entreprises intervenant sur les chantiers et par la fondation), soit 190 millions ;

induites (salaires versés par les entreprises et la fondation et réinjectées dans l’économie, revenus la fréquentation des sites après les travaux, dépenses locales des visiteurs etc.), soit 646 millions.

(Source : Fondation du patrimoine)

Effet levier pour mobiliser des financements publics

Pour l’analyse qualitative, les auteurs du rapport ont interrogé 300 acteurs locaux et donateurs (après la réalisation des travaux), et procédé à sept études de cas. Outre le fait que la fondation en ressort avec l’image d’un « facilitateur de projets collectifs » autour du patrimoine non protégé, les conclusions mettent en lumière :

l’engagement citoyen créé par la collecte de dons et l’acte de mécénat ;

l’effet « levier » de la « dynamique participative » pour mobiliser des financements publics ;

une réappropriation du patrimoine local par les acteurs publics et privés.

Outre un plaidoyer pro domo chiffré, la Fondation du patrimoine dispose désormais d’un point de référence pour mesurer à l’avenir l’évolution des effets de son action, s’auto-évaluer et guider sa stratégie. Un outil sans doute précieux à l’heure de la reprise de la vie économique, pour convaincre les élus locaux de porter des projets ou de soutenir les initiatives locales autour du patrimoine non aidé par l’Etat, et pour susciter l’élan populaire et celui des acteurs associatifs et économiques locaux en faveur du patrimoine non protégé.