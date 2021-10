Une première certification à blanc des comptes en forme d’avertissement

Qualité comptable

Après trois années d’intense préparation pour les collectivités expérimentatrices, les résultats de la première certification des comptes à blanc, réalisée sur l’exercice 2020, se sont révélés décevants.

Elles sont 24 collectivités territoriales toujours engagées dans la démarche d’expérimentation de la certification des comptes. Si la Ville de Paris a refusé l’obstacle pour la première certification à blanc portant sur l’exercice 2020 – ne s’estimant pas prête – les autres ont essuyé « une impossibilité de certifier »… politiquement difficile à encaisser. « Cela a été une grande surprise, car les rencontres avec les délégations de la Cour des Comptes laissait présager plutôt un jugement favorable », assure Jean-Claude Kratz, vice-président en charge des finances à la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences (Moselle). Et de rappeler les 3,9 millions d’euros déjà engagés à la demande du commissaire enquêteur pour améliorer la qualité comptable de l’intercommunalité.

Des points d’achoppement

« Des sujets sont apparus qui n’avaient pas été relevés précédemment par les audits de la Cour des comptes », note Loïc Muller, expert-comptable et commissaire aux comptes, qui pilote l’activité secteur public pour le cabinet Deloitte en régions. Parmi eux, plusieurs ne relèvent pas de la responsabilité des collectivités. Par exemple, celles-ci ne disposent pas toutes d’un compte en propre à la Banque de France (les comptes peuvent être commun à plusieurs collectivités d’un même périmètre). « Or un positionnement de trésorerie doit être validé par un tiers, une banque pour une entreprise, ce qui n’est pas possible pour les collectivités », explique Loïc Muller.

Autre point d’achoppement : les incertitudes concernant les recettes, que ce soit les montants des dotations ou les recettes fiscales. « Le commissaire aux comptes considère que comme il existe des réserves sur les comptes de l’État et aucune garantie sur l’exhaustivité des bases fiscales, il lui est impossible de certifier les montants de nos recettes », indique de son côté Ghislain Knepper, directeur du pôle finances, fiscalité, marchés publics de la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.

L’instruction budgétaire M14 appliquée aux annexes pose aussi question dans la mesure où elle ne permet de corriger les erreurs budgétaires que l’année suivant celle auditée. Une hérésie en comptabilité.

L’émergence d’une nouvelle culture

Mais des réserves concernent aussi directement les collectivités, et pas les moindres, comme par exemple la question de l’actif. « Nous avons 50 ans d’histoire, les communes bien davantage encore, et il faut reconnaître que pendant des années, l’inventaire et la valorisation du patrimoine ont été négligés. Aujourd’hui, il nous est donc difficile de garantir l’exhaustivité et la valorisation de notre patrimoine », reconnaît Ghislain Knepper. Le président de la communauté d’agglomération a d’ailleurs envoyé un courrier au président de la Cour des comptes pour lui demander d’appliquer aux collectivités les principes retenus pour la certification des comptes des établissements de santé il y a quelques années. « A savoir ne retenir que les cinq dernières années en termes d’actif et de patrimoine. Un peu de pragmatisme s’impose car il nous est impossible de retourner 50 ans en arrière », souligne Ghislain Knepper.

De son côté, Loïc Muller estime que tous les acteurs ont intérêt à ce que l’expérimentation de la certification aboutisse positivement. «Il serait difficilement entendable par le citoyen que les collectivités ne peuvent pas être certifiées ». Pas plus que par les élus qui, comme à la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences, y voient un levier de transparence et de fiabilité. « D’ores et déjà, la démarche a insufflé une nouvelle culture : nous sommes passés du purement budgétaire à la prise en compte des impacts comptables. Et elle nourrit le débat démocratique en permettant de prendre conscience des risques liés à un engagement », apprécie Ghislain Knepper.