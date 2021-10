Ce qu’il faut retenir des dix plus hautes rémunérations dans les collectivités

Salaires

Publié le 14/10/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les collectivités les plus grandes doivent publier chaque année des informations sur le montant des dix plus hautes rémunérations et la répartition entre femmes et hommes. Elles révèlent une légère amélioration de la parité, et une légère augmentation des plus hautes rémunérations.

Depuis 2019, les plus grosses collectivités doivent publier en ligne des informations sur les dix rémunérations les plus importantes, et la répartition entre femmes et hommes parmi ces dix rémunérations(1). Ce chiffre qui permet de suivre l’évolution de la parité dans les plus hauts postes, mais également de comparer les émoluments d’une collectivité l’autre.

Pour 203 collectivités qui ont rendu ces informations accessibles en ligne (2), le montant moyen des dix plus hautes rémunérations est de 7 600 euros bruts mensuels, allant de 9 800 dans les régions à 6 800 dans les intercos. C’est en légère augmentation par rapport à l’année précédente, puisque la moyenne était de 7 400 euros.

Treize collectivités ont un moyenne des dix plus hautes rémunérations supérieure à 10 000 euros. Sur le haut du podium : la ville de Paris avec 14 200 euros en moyenne, la région Île-de-France avec 12 200 euros puis la métropole et la ville de Strasbourg avec 11 200 euros. Toutes collectivités confondues, c’est dans les départements de Paris, des Alpes-Maritimes et de la Réunion que les moyennes des dix plus hautes rémunérations sont les plus importantes.

Léger progrès de la parité

Au niveau de la parité, là encore, on constate une légère augmentation : en moyenne, toutes collectivités confondues, on comptait 3,2 femmes dans les dix plus hautes rémunérations en 2018, contre 3,5 en 2020. On constate également, en moyenne, que plus les collectivités sont importantes en taille, plus le nombre de femmes dans les hautes rémunérations se réduit : si on compte en moyenne près de quatre femmes parmi les dix plus hautes rémunérations dans les conseils départementaux ou les intercos les plus petites, elles ne sont plus que 2,5 en moyenne dans les métropoles ou les conseils régionaux.

Le nombre de collectivités ne comptant aucune femme se réduit un peu (3) : on en comptait quatre en 2018, elles ne sont plus que deux en 2020, la ville d’Annecy et la communauté d’agglomération du Grand Avignon. Mais encore trois-quart des collectivités comptaient quatre femmes ou moins parmi ces rémunérations.

Salaires des fonctionnaires : comparez, simulez

Cet article est en relation avec le dossier