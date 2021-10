Santé mentale : une collectivité lève le voile

Santé

Publié le 06/10/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

A Health Blog via Foter.com / CC BY-SA

Le centre de gestion du Nord a organisé, le 6 octobre, une table-ronde pour exposer le bilan d’une "recherche-action" novatrice sur la santé mentale et la prévention de la désinsertion professionnelle, menée avec des agents en arrêt-maladie, des experts en santé, des employeurs et des représentants du personnel.

« La santé mentale, c’est un sujet d’actualité avec la crise sanitaire, un sujet qui n’est plus tabou », selon Eric Durand, président du centre de gestion du Nord, à l’ouverture de la table-ronde destinée à présenter une recherche-action sur la santé mentale et la prévention de la désinsertion professionnelle engagée il y a deux ans par le CDG avec le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), l’Université de Lille, ainsi que l’établissement public de santé mentale (EPSM) de ...

