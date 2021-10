L’Institut Montaigne encourage la poursuite de la dématérialisation

Réforme de l'Etat

Publié le 08/10/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

L'Institut Montaigne publie le 8 octobre, un décryptage du quinquennat qui s'achève sur les thèmes de l'action et de la fonction publiques. La baisse promise lors de la campagne présidentielle des effectifs de fonctionnaires n'a pas été tenue, en revanche d'autres dossiers, comme la dématérialisation des démarches administratives, ont fait un bond.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

120 000 fonctionnaires en moins à la fin du quinquennat, 100% des démarches administratives dématérialisées, une plus grande mobilité entre les fonctions publiques, et l’ouverture plus grande de celles-ci aux agents contractuels : le candidat Emmanuel Macron avait fixé un programme exigeant pour son quinquennat.

A quelques mois de l’élection présidentielle, et après deux crises majeures – celle des gilets jaunes et celle du Covid – que sont devenues ces promesses ? L’Institut Montaigne se livre depuis plusieurs semaines à un analyse secteur par secteur des résultats du quinquennat Macron. Sa dernière note publiée le 8 octobre concerne l’action et la fonction publiques.

Le compte n’y est pas sur la baisse des fonctionnaires

Pour la promesse choc de la baisse de ...