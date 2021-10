Méthanisation : un rapport du Sénat prône une meilleure implication des territoires

Energie

Publié le 06/10/2021 • Par Anne-Claire Poirier • dans : actus experts technique, France

Dans son rapport officialisé mardi 5 octobre, la mission d'information sénatoriale sur la méthanisation formule 61 recommandations pour désamorcer les controverses et aller vers des projets mieux intégrés à leur environnement.

La France s’est dotée d’un objectif ambitieux de consommer 10% de gaz renouvelable d’ici à 2030. Or l’atteinte de cet objectif passe par une massification des projets de méthanisation qui est parfois source d’inquiétude et d’opposition dans les territoires ruraux. Après sept mois de travaux et une centaine de personnes entendues, la mission d’information sénatoriale sur la méthanisation livre ses recommandations pour « dépasser les controverses ». Son président, Pierre Cuypers (LR), et son rapporteur, Daniel Salmon (écologiste) insistent sur la nécessite de davantage « territorialiser les projets » selon trois axes : impliquer, planifier et contrôler.

Méthanisation : « un vrai enjeu local, parfois source d’inquiétudes »