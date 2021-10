Saint-Barth double la mise sur l’incinération 

Petit territoire d’Outre-mer, l’île a fait le choix de la valorisation énergétique. Un deuxième four est en cours d’installation pour faire face à l’augmentation de la production de déchets, et aux besoins énergétiques de l’unité de dessalement.

Pays et territoire d’Outre-mer, Saint-Barthélemy a investi dans l’incinération en 2001, et confirme ce choix en 2021 : un second four vient d’être livré sur l’île. Il devrait être opérationnel d’ici à début 2022.

Augmentation de la capacité d’incinération

Un choix logique au vu du contexte géographique : d’une superficie de 21 km2 (le quart de la ville de Paris), Saint-Barthélemy accueille 10 000 habitants, générant environ 20 000 tonnes de déchets. Au milieu des Antilles, à 200 km de la Guadeloupe et à 7 300 km de la métropole. Face à l’augmentation de la production de déchets ...