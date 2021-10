Secrétaires de mairie : les pistes pour relancer le métier

Statut

Publié le 06/10/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Chargée par Amélie de Montchalin de lancer un diagnostic sur la difficulté de recrutement des secrétaires de mairie, l'AMF a rendu sa copie le 5 octobre à la ministre. Modification du statut, élargissement de l'ouverture aux contractuels ou création d'un regroupement d'employeurs font partie des 26 préconisations de l'association pour réformer le métier.

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, en a fait l’annonce lors du rendez-vous salarial de juillet : l’attractivité des carrières des secrétaires de mairie sera l’un des chantiers de la conférence salariale qui doit s’achever en février 2022.

« Dans le cadre des maisons France service, les secrétaires de mairie sont souvent les premiers contacts des concitoyens avec le service public. Or, la pyramide des âges et le manque d’attractivité rendent les recrutements difficiles », avait alors détaillé la ministre, précisant que ce travail serait mené de concert avec l’AMF et l’AMRF, dans le courant du mois de septembre.

Paroles de secrétaires de mairies : ce qu’elles constatent, ce qu’elles souhaitent

Salaires : les ...

