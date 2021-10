Le guide des primes 2021 est disponible

agents publics

Rendez-vous traditionnel des lecteurs de La Gazette, le Guide des primes réalisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d’Ile-de-France est paru. A ceux qui n'auraient pas eu la chance d'en avoir la version papier, séance de rattrapage avec la version feuilletable.

Cette année, le « Guide des primes » aurait toute sa place dans la série d’articles que « La Gazette » consacre depuis quelques semaines aux territoires petits par leur taille mais costauds par l’énergie qu’ils déploient pour mener à bien leurs projets. Allégé dans son contenu du fait du plein déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep), l’édition 2021 du « Guide des primes » est plus que jamais le fruit du travail ardu du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d’Ile-de-France et particulièrement celui d’Eric Dufresne.

Quatre parties organisent désormais le guide : le cadre juridique général, les primes et indemnités liées aux grades ou aux filières territoriales, les primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières et enfin, le règlement des frais occasionnés par les déplacements. Le tout, mis à jour au 1er septembre 2021 des dernières évolutions réglementaires.

Celles-ci sont marquées principalement par le déploiement du Rifseep dans la fonction publique territoriale depuis le décret du 27 février 2020 et la création de la prime « Grand âge » en faveur des aides-soignants qui exercent notamment leurs fonctions dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Fait également son entrée dans le « Guide des primes » la possibilité d’étendre aux enseignants artistiques territoriaux, l’application de certaines mesures salariales issues du « Grenelle de l’éducation » telle que l’institution d’une prime d’attractivité pour le début de carrière.

A ces nouveautés s’ajoutent deux forfaits. Tout d’abord, le forfait « mobilités durables » prévu par un décret du 9 décembre 2020 qui est destiné à encourager les modes de transport alternatifs ou durables pour les trajets domicile-travail. Ensuite, le « forfait télétravail » organisé par les décret et arrêté du 26 août 2021 qui, comme son nom l’indique, contribue au remboursement des frais engagés au titre du télétravail par les agents, sous la forme d’une allocation forfaitaire.

