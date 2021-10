Quelles sont les conditions de recrutement d’un DGS dans une commune de plus de 2 000 habitants ?

Statut

Publié le 06/10/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés par les collectivités territoriales ou établissements publics sont limitativement énumérés par la loi et sont plus précisément régis par les articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ces emplois sont à distinguer des emplois qui aux termes de l’article 48 de la même loi sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l’intérieur de chaque cadre d’emplois.

En application du principe constitutionnel de libre administration, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics disposent d’une liberté de création des emplois dans le cadre fixé par la loi et aucune disposition législative ne fixe d’obligation de création d’un emploi de direction des services.

S’agissant des recrutements sur emplois fonctionnels, le recrutement par voie de détachement d’un fonctionnaire sur un emploi de directeur général des services (DGS) ne nécessite pas de mutation préalable.

Néanmoins, conformément à l’article 3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, le détachement implique nécessairement une demande du fonctionnaire.

Ainsi, le Conseil d’État a été amené à censurer un détachement prononcé par une autorité territoriale en l’absence de demande du fonctionnaire concerné (Conseil d’État, 2 mai 1994, req. n° 143547).

Ainsi, en l’absence de demande de détachement, le fonctionnaire concerné ne pourra pas être recruté pour occuper l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS).

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi fonctionnel de direction n’est possible que dans les communes de plus de 40 000 habitants.