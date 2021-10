Remontées mécaniques fermées : une aide pour les encadrants d’activités sportives

Crise sanitaire

Publié le 06/10/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels acteurs du sport, Textes officiels finances, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 5 octobre fixe les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de calcul et de versement de l’aide en faveur des personnes physiques et morales de droit privé qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et ont été particulièrement affectées par les mesures administratives interdisant l’accès du public aux remontées mécaniques afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

Le dispositif a pour objectif de compenser partiellement les pertes de chiffre d’affaires constatées par les personnes physiques et morales qui encadrent des activités sportives dans des zones de montagne. Il compense certaines pertes intervenues pendant la période d’application, du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021 inclus, des mesures de restriction prévues par l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui interdisaient l’accès du public aux installations de remontées mécaniques.

Les pertes des bénéficiaires sont estimées par comparaison avec les chiffres d’affaires tirés de leur activité et réalisés sur la même période pendant les années 2016 à 2019. La demande d’aide devra être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.