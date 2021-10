Qui se cache derrière le nouveau think tank « Sens du service public »

Service public

Publié le 06/10/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Alors que démarre la campagne pour l'élection présidentielle, un collectif de 15 fonctionnaires issus des trois fonctions publiques (fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale) a décidé de créer le think tank "Sens du service public". Mais qui sont-ils ?

« Rappeler la richesse et l’intérêt de promouvoir les services publics. » C’est l’objectif du think tank baptisé « Sens du service public« , lancé le 5 octobre. Il promet d’être force de propositions dans les prochaines semaines auprès des candidats à l’élection présidentielle et travaille à l’élaboration d’une plate-forme de contributions pour le début d’année 2022. Les fonctionnaires qui composent le collectif sont convaincus de la nécessité de « réaffirmer les principes et valeurs qui doivent guider l’évolution de nos services publics afin de les adapter à l’évolution des besoins de la société ».

Le collectif estime en effet que « depuis de nombreuses années, les concepts de modernisation et réforme de l’administration publique s’imposent dans les débats, dans un sens étroit qui ne les renvoie qu’à des impératifs de gestion et de management public ». Or aujourd’hui, « une priorité absolue [doit être] donnée au renforcement des agents de terrain, ceux qui sont au contact direct des citoyens ». L’administration doit être « en phase avec les impératifs de développement durable et de respect de l’environnement » et prendre « le temps de se mettre à l’écoute des usagers et des citoyens », défendent les fonctionnaires de « Sens du service public ».

Derrière le think tank se cachent des personnalités connues du secteur qui signent à visage découvert.

Pour la FPT :

Emilie AGNOUX, Directrice générale adjointe de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, co-fondatrice de l’association de jeunes agents publics FP21.

France BURGY, Directrice générale du CNFPT , ancienne DGS de la Région Haute Normandie Delphine CERVELLE, Directrice générale de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, a été Sous-préfète et autrice de « Les collectivités territoriales » (Armand Colin). Francoise FLEURANT ANGBA, Déléguée aux réorganisations à la Ville de Paris, elle préside l’Association Finances-Gestion-Évaluation des Collectivités Territoriales Ludovic GROUSSET Directeur général adjoint développement économique et emploi de la métropole européenne de Lille, a été en charge des RH et de la fonction publique territoriale chez France urbaine.

Pour la FPH :

Matthieu GIRIER DRH du CHU de Bordeaux, président de l’Association des DRH des établissements hospitaliers Francis MANGEONJEAN Président de l’Association Française des directeurs de soins

De la FPE :

Laure DE LA BRETECHE Directrice déléguée des retraites et de la Solidarité à la Caisse des Dépôts, elle été secrétaire générale à la modernisation de l’action publique

Diane DELAURENS Inspectrice des affaires sociales, fondatrice du réseau « Une Fonction publique pour la transition écologique »

Vincent DUBAIL Ingénieur d’État au ministère de la Transition écologique et solidaire, responsable de la communication sur les transports

Noam LEANDRI Secrétaire général adjoint de l’ADEME, cadre de l’Insee. Il a été conseiller budgétaire, finance verte, prix du carbone au cabinet de la ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer en 2016 et conseiller budgétaire et financier, conseiller social au cabinet de la ministre du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité de 2014 à 2016.

Alexis MASSE Inspecteur des finances, a été secrétaire confédéral de la CFDT.

François THOMAZEAU Directeur général adjoint de l’Université de Clermont Auvergne, il a exercé dans plusieurs collectivités locales et comme inspecteur des finances

Michel YAHIEL Inspecteur général des affaires sociales, directeur des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts, il a dirigé France Stratégie