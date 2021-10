Zéro plastique : les collectivités appellent l’État à prendre sa part d’expérimentations

Restauration scolaire

Publié le 05/10/2021

Le forum Agorès, de la restauration collective publique, a fait le point sur les expérimentations en cours, vers la suppression du plastique et du jetable dans les contenants. Les grandes collectivités, n’ont pas, à ce jour, de solution prête pour le portage à domicile dont l’échéance arrive en janvier.

« Nous serons hors délai pour le portage à domicile. » Quant aux cantines, « les contraintes vont nous dépasser » a rapporté Christophe Hébert, le président d’Agorès, concernant les alternatives aux contenants plastiques, lors du forum annuel des directeurs de la restauration collective publique, à Soustons, dans les Landes (8000 hab.). Du 29 septembre au 1er octobre, environ 500 directeurs de toute la France, ont fait le point et échangé sur les multiples chantiers, lancés par la loi Egalim, de 2018. L’abandon du plastique est le sujet le plus lourd et complexe, notamment pour les grosses collectivités. La loi a prévu la suppression de cette matière pour début 2022, concernant le portage à domicile des plats préparés – 2025 pour la restauration scolaire et 2028 pour les villes de moins ...