L’hybridation du travail comme nouveau modèle d’organisation

L’hybridation du travail nécessite de repenser les méthodes de management, de déployer des outils collaboratifs, de réaménager les locaux et bureaux, d’établir des règles de fonctionnement à distance.

Mais plusieurs questions se posent : Comment repenser les modèles d’organisation pour assurer le travail à la fois en présentiel au bureau et en télétravail ? Comment maintenir la cohésion et la culture d’entreprise ? Comment favoriser la communication et la créativité ?

Le Club RH de « La Gazette » vous propose un tour d’horizon des stratégies à adopter pour tendre vers un modèle hybride d’organisation et de management.

9 h 00 Accueil des participants