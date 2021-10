De nouvelles mesures de soutien financier pour les collectivités supports de stations de tourisme ?

Finances locales

Publié le 05/10/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances, Veille juridique acteurs du sport

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : De nombreuses mesures de sauvegarde ont été mises en place par l’État pour soutenir les communes supports de stations de tourisme, dans une logique de solidarité nationale et de ciblage des crédits publics sur les situations les plus complexes.

L’État a garanti en 2020 les recettes fiscales et domaniales des communes, intercommunalités et syndicats de loisir à leur niveau moyen atteint entre 2017 et 2019. Le panier de recettes servant pour la compensation intègre l’ensemble des recettes fiscales perçues par les communes touristiques comme la taxe de séjour ou encore la taxe sur les remontées mécaniques.

En outre, pour la taxe de séjour, la seule année 2019 est prise en compte, et non le triennal 2017-2019, ce qui favorise les communes ayant de nombreux hébergements touristiques. En Haute-Savoie, 9 communes ont été éligibles au mécanisme de compensation pour plus de 3 M€. Les dotations versées compensent exactement l’écart entre les recettes fiscales et domaniales effectivement constatées en 2020 et celles enregistrées entre 2017 et 2019. Les communes et intercommunalités qui ne sont pas éligibles n’ont pas constaté un panier de recettes fiscales inférieur à ce même panier moyen entre 2017 et 2019.

La loi de finances 2021 a reconduit ce mécanisme pour l’année 2021, sur la base des seules recettes fiscales.

En ce qui concerne les pertes d’exploitation des services et équipements publics, l’article 26 de la loi de finances rectificative ouvre une enveloppe de 203 M€ à cet effet. De nombreuses communes, intercommunalités ou groupements gérant des équipements publics destinés à leur activité touristique, en particulier les bases de loisirs et nautiques, les centres de vacances, les parcs aquatiques et piscines, les équipements sportifs mais aussi les régies thermales, y sont éligibles.

Enfin, pour répondre aux conséquences budgétaires directes pour les collectivités et leurs groupements de la fermeture administrative des remontées mécaniques depuis mars 2020, le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 a institué une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, qui conduit à compenser à hauteur de 49 % leur perte estimée de certaines recettes pendant la période de fermeture.

Enfin, le plan Avenir montagnes permettra d’accompagner ces communes dans la durée pour leurs projets d’évolution de leur activité touristique, avec 650 M€ de soutien public dédiés aux territoires de montagne.