Salarier des médecins ? En Saône-et-Loire, le concept plaît

Lutte contre les déserts médicaux

Publié le 08/10/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L’idée de la Saône-et-Loire a prouvé son efficacité, avec 70 praticiens engagés depuis 2018. Elle a même aidé l’action de l’agglomération du Grand Chalon contre les déserts médicaux.

Le conseil départemental de Saône-et-Loire a fait du chemin depuis le vote à l’unanimité, en septembre 2017, de la création de centres de santé, avec des généralistes salariés par la collectivité. Un projet fou, que certains médecins continuent à dénoncer. Pourtant, en Saône-et-Loire, la formule trouve preneur.

A la rentrée, près de 70 généralistes avaient en effet été recrutés pour travailler dans l’un des six centres et vingt-trois antennes médicales mis sur pied par le département, en partenariat avec les communes. Deux spécialistes, des gynécologues, ont même rejoint le dispositif le 5 septembre. « Nous avons voté en 2020 cinq nouveaux objectifs », explique André Accary, président (DVD) du conseil départemental.

Aides cumulées

En plus de la poursuite du recrutement de généralistes et de l’embauche de spécialistes, cette deuxième phase prévoit la création de salles d’urgences dans certains centres de santé et le déploiement de la télémédecine. « L’idée première reste la même et est au cœur du dispositif : offrir à la population du département la possibilité d’avoir accès à des consultations », résume André Accary.

Ce dispositif a permis à 21 805 personnes, au 31 juillet 2021, de déclarer comme médecin traitant à la Sécurité sociale un généraliste salarié par le conseil départemental. Soit près de 4 % de la population

totale. L’action du département a, en outre, aidé à renforcer les efforts du Grand Chalon (51 communes, 113 900 hab.). La communauté d’agglomération a choisi de s’investir dans la santé dès 2012, « face à une baisse inquiétante du nombre de généralistes », relate Marie-Christine Agacinski, directrice des solidarités et de la santé. Les aides à l’installation se cumulent et l’embauche en CDI des praticiens par le département permet d’attirer de nouveaux profils.

Un modèle qui essaime

Cette coordination a même conduit à l’arrêt d’une antenne du centre de santé départemental dans l’agglomération, à la suite de l’installation d’un médecin libéral. « Cela a toujours été l’idée de départ, mais le phénomène est très rare », regrette André Accary.

L’initiative de ce département essaime, néanmoins. En Corrèze, dans le Gers, dans les communes de Tulle et d’Isigny-le-Buat, en Centre – Val de Loire… partout, des projets se développent.