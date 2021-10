Lutte contre les déserts médicaux : des hôpitaux de proximité moins rigides que prévu

Santé publique

Publié le 06/10/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : Actu expert santé social, France

Malgré le Covid, la réforme des hôpitaux de proximité se poursuit. Les établissements qui acceptent la transformation de leur statut doivent se faire connaître rapidement.

C’était la grande crainte des élus locaux, notamment dans le monde rural : que leur centre hospitalier ne devienne un hôpital de proximité, sans urgences, ni maternité, dans le cadre de la réforme en cours (plan Ma Santé 2022). Bref, un hôpital « low cost ». D’autant que, à l’été 2018, on annonçait la transformation

de plusieurs centaines de petits hôpitaux…

« Si l’on a pu parler à un moment de 500 à 600 hôpitaux de proximité à terme, il n’y a plus aujourd’hui aucun objectif chiffré », assure désormais Edith Riou, cheffe

du bureau « évaluation, modèles et méthode » à la direction générale de l’offre de soins. « L’idée n’est pas de dire que l’on va retirer une maternité ou un service de chirurgie pour devenir un hôpital de proximité, mais que les besoins de proximité concernent en premier lieu la médecine. L’activité de chirurgie est plus ponctuelle. »

« Vaste fumisterie »

Surtout, le carcan administratif est beaucoup plus souple que prévu. « Cette réforme est ancrée dans le

chantier transversal de réorganisation des soins de proximité. Elle donne des éléments de cadrage nationaux, mais avec beaucoup de souplesse pour que les acteurs locaux s’en saisissent », poursuit la cheffe de bureau. Fini la procédure décidée dans un bureau à Paris pour une résolution impulsée depuis le terrain. « Les centres hospitaliers s’engagent volontairement dans la démarche, sur la base d’un projet proposé à l’ARS. » Les dossiers sont en cours, le processus ayant été repoussé par la pandémie de Covid-19.

Mais cette nouvelle version de la réforme ne convainc pas tout le monde. Nicolas Sansu, maire (PCF) de Vierzon (26 900 hab., Cher), reste opposé à la transformation de l’hôpital de sa commune. « Depuis le Covid, la fermeture de services s’est arrêtée, mais la réforme est une vaste fumisterie pour supprimer des services chirurgicaux et d’obstétrique », argue-t-il.

Toutefois, le gain financier lié à la transformation en un hôpital de proximité pourrait encourager les directeurs de petit établissement à franchir le Rubicon. Le nombre de volontaires devrait être connu d’ici à la fin de l’année.