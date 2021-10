Mineurs non accompagnés : les sénateurs enfoncent le clou

Protection de l'enfance

Publié le 04/10/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

Issu du travail de quatre sénateurs de sensibilités politiques différentes, il émet 40 propositions pour une « véritable politique nationale » de prise en charge de ces jeunes. Des mesures qui vont du très répressif à l’éducatif, et dont peu sont véritablement nouvelles.

Voici un public qui ne quitte jamais la lumière des projecteurs. Sept mois après un rapport de l’Assemblée nationale sur les MNA délinquants, c’est le Sénat qui en produit un, publié le 29 septembre, portant sur les MNA en général, les vrais et les « faux », ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent sur leur âge, ceux qui s’intègrent bien dans la société et ceux qui commettent des actes délictueux.

Un mélange peu propice à y voir clair, et qui résulte d’une collaboration entre des rapporteurs de deux commissions (celle des lois et des affaires sociales) et de sensibilités politiques différentes : les LR Laurent Burgoa et Henri Leroy, le socialiste Hussein Bourgi, le LREM Xavier Iacovelli. Ils reprennent des propositions émises par les députés en mars dernier, en renforçant leur aspect ...