« Accompagner les initiatives privées pour qu’elles soient perçues comme des opportunités »

Publié le 04/10/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Métiers et carrières acteurs du sport

Seule métropole de France exerçant les compétences du conseil départemental, la métropole de Lyon bénéficie d’un champ de compétences large, en même temps source de complexité et formidable opportunité de croisement de compétences. Son directeur des sports, Yves Maclet, nous fait découvrir son métier au sein d’une collectivité pas tout à fait comme les autres.

Quels sont vos missions au sein de la métropole de Lyon ?

Nos missions sont issues de notre statut de métropole-département : soutien aux comités sportifs départementaux, aux clubs amateurs et clubs professionnels. Le soutien aux manifestations sportives d’envergure métropolitaine et aux grands évènements sportifs internationaux occupe une place importante sur mon poste, notamment la coupe du monde de rugby 2023 et les JO 2024.

Les nouvelles priorités politiques me conduisent à développer les croisements sport-éducation avec les collèges notamment, sport-social-jeunesse et sport-santé. Nous avons mis en place également un dispositif métropole vacances sportives qui nous permet d’accueillir gratuitement près de 40 000 enfants durant les deux mois d’été, sur une trentaine de site, avec la ...

