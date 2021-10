« Les collectivités ont compris l’intérêt de développer le travail d’intérêt général »

Prévention de la délinquance

Publié le 05/10/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le ministère de la justice entend développer les condamnations à des travaux d'intérêt général en lieu et place d'une peine carcérale. Depuis le 4 octobre, les avocats peuvent parcourir 21 000 offres sur la plateforme TIG 360 ° afin de les soumettre au juge. Albin Heuman, directeur de l’Agence du Tig, et Jessica Vonderscher, cheffe du service du TIG, soulignent le rôle clé des collectivités.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La plate-forme TIG 360°, déployée sur les services de la PJJ et de l’administration pénitentiaire fin 2019 et à la magistrature en février 2020, est ouverte depuis le 4 octobre aux avocats. C’est la preuve de la volonté du ministère de développer toujours plus le TIG…

Nous avons ouvert la plate-forme aux avocats dans un souci de respect du contradictoire et parce que nous souhaitons les inciter à plaider la peine du TIG en lieu et place d’une peine carcérale. La plate-forme propose un service de géolocalisation des postes TIG, des outils de prospection, etc. Elle leur permet donc de savoir s’il existe sur le territoire concerné des postes de TIG qui pourrait correspondre au profil de leur client.

Précision importante, c’est évidemment toujours le service pénitentiaire d’insertion et de ...