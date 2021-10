Contrat de sécurité intégrée : Rennes mise sur la prévention

Renfort policier

Publié le 04/10/2021 • Par Isabelle Jarjaille • dans : Actu experts prévention sécurité, Régions

Rennes et Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine) ont signé le 1er octobre leur Contrat de sécurité intégrée, avec le Premier ministre. L'occasion pour le gouvernement de mettre un coup de projecteur sur la sécurité, et pour la ville de Rennes de valoriser les actions en terme de prévention.

Un an presque jour pour jour après la signature du premier Contrat de sécurité intégrée (CSI), avec Toulouse, le Premier ministre a signé ce vendredi 1er octobre son sixième contrat, avec la ville de Rennes (215 366 hab.) et celle, limitrophe, de Saint-Jacques-de-la-Lande (12 587 hab.), après Toulouse, Nantes, Dijon, Clermont-Ferrand et Arles.

« Le CSI comporte six volets : sécurité intérieure, éducation, politique de la ville, prévention, justice et radicalisation, explique Lénaïc Brièro, adjointe à la maire de Rennes, déléguée à la sécurité. Pour nous, c’est la continuité de la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, adoptée en septembre. » La maire de Rennes, Nathalie Appéré, n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler, en introduction de ...

