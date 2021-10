Billet

2020 : un trou d’air financier à détailler

Publié le 08/10/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, Billets finances, France

©studio v-zwoelf - stock.adobe.com

Retrouvez le billet du Cub Finances, avec la chronique mensuelle d'un cadre territorial d'une grande collectivité. Cumulant une crise sanitaire historique et un contexte préélectoral rallongé, l'année 2020 se révèle financièrement une annus horibilis. Les chiffres sont têtus et l’illustrent parfaitement mais méritent également d’être relativés… une fois bon grain et ivraie triés.

