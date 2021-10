Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Quel cadre juridique pour les « dark kitchens » ?

Urbanisme commercial

Quel cadre juridique pour les « dark kitchens » ?

Publié le 06/10/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Fotolia

Une « dark kitchen » est un établissement qui n’a pas vocation à recevoir de public. Dans une analyse consacrée à ce nouveau concept au succès croissant, Alexane Raynaldi, avocate au cabinet Seban et associés, en rappelle le cadre juridique et s'interroge sur la digitalisation de la propriété commerciale et, partant, sur sa valorisation financière.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Développement économique

Urbanisme - aménagement

Alexane Raynaldi Avocate, cabinet Seban et associés