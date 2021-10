Comment Villeurbanne associe ses habitants à la politique locale de sécurité

Partenariat

Des Villeurbannais formés aux questions de tranquillité ont émis dix propositions qui vont nourrir la stratégie locale de sécurité.

Cédric Van Styvandael, en accédant aux manettes de Villeurbanne, en 2020, n’a pas fait mystère de son intention d’associer étroitement les habitants à la construction des politiques de la deuxième ville de la métropole de Lyon. La sécurité ouvre le bal. Dix-huit Villeurbannais, assistés par des acteurs de la sécurité, notamment des policiers, mais aussi par des chercheurs spécialistes de ces questions et des élus, ont défini des actions susceptibles d’améliorer la sécurité et la prévention de la délinquance sur le territoire de la commune.

Pour porter ce projet, la ville a choisi le format de la conférence citoyenne de consensus. « Ce dispositif réunissant un panel de citoyens, des professionnels et des experts fait monter en compétences les citoyens sur le sujet », justifie Jonathan Bocquet, adjoint au maire chargé de la transition démocratique.

De la pulsion à la raison

L’exercice est exigeant. Il a mobilisé les citoyens sur quatre jours. « Sur les dix-huit participants, un tiers a été tiré au sort parmi 80 sollicités par courrier. Ils ont répondu favorablement sans que nous ayons besoin de les relancer. Les douze autres nous ont été proposés par les associations de la ville et les centres sociaux », précise l’élu.

La conférence citoyenne a été organisée en deux temps. D’abord, deux journées durant lesquelles les élus ont campé le décor des politiques municipales en matière de sécurité et des champs de compétences dévolus à la ville et aux autres acteurs, notamment l’Etat. Ensuite, les 3 et 4 juillet, deux autres journées pour entrer dans le vif du sujet avec des débats associant experts et citoyens, et aboutir à une liste de propositions. Un processus indispensable afin de « passer de la pulsion à la raison », estime l’adjoint au maire chargé de la sécurité, Yann Crombecque.

Des solutions communes

Ce travail a débouché sur dix propositions, présentées cet été aux habitants lors de réunions publiques et sur la plateforme « Participez.villeurbanne.fr ». Aux élus, désormais, de les intégrer dans les actions de la ville.

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche plus large visant à permettre aux acteurs locaux de la sécurité de prendre part à ce processus partagé. « Nous réfléchissons régulièrement avec la police nationale, l’Education nationale, la justice, les acteurs de la prévention afin de penser des solutions communes. Cela marque la manière de faire de la ville en matière de construction des politiques de sécurité, notamment sur les trafics », explique Cédric Van Styvandael.

Ces derniers mois, ces collaborations renforcées ont permis de multiplier, entre autres, les contrôles sur les interdictions de paraître dans la ville, ainsi que les opérations antidrogue. Elles ont aussi abouti à la mise en place, en janvier, d’un dispositif de traitement des comportements inciviques avec le procureur de la République.