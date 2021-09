APL, aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité en outremer : les paramètres sont revalorisés

Publié le 30/09/2021

Un arrêté du 23 septembre revalorise les paramètres relatifs à la dépense de logement du barème des aides personnelles au logement et de l’aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité dans les départements et régions d’outre-mer selon la dernière évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) connue, soit 0,42 %.