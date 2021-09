Ajaccio va faire rouler des navettes électriques en convois

Mobilité

Le constructeur alsacien Lohr livre en octobre à Ajaccio les premières navettes « Cristal », électriques, modulaires et avec chauffeur. Suivront Orange, Avignon et Saverne. Pour ces cités aux cœurs de ville sinueux et où la fréquentation des transports publics varie fortement selon les heures, la solution des petits convois attelés est tout trouvée. Explications.

