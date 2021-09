Carrières

Sapeurs-pompiers : le CSFPT prône une vaste réforme statutaire

Publié le 29/09/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Suite aux nombreuses difficultés observées dans la réorganisation de la filière engagée en 2012, un rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale propose une restructuration complète de la filière sapeurs-pompiers professionnels, touchant principalement les catégories C et B, mais aussi la catégorie A, service de santé et de secours médical (SSSM) compris. Objectif : intégrer définitivement les sapeurs-pompiers dans le droit commun de la fonction publique territoriale.

