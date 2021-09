Clarification bienvenue pour le compostage des boues

Le ministère de la Cohésion des territoires a publié le 27 septembre sa feuille de route concernant la politique publique de la donnée, des codes sources et des algorithmes, conformément aux directives du Premier ministre. Celle-ci dessine une relation plus ...

Nombre de collectivités procrastinent le déploiement de leur cybersécurité, imaginant sans doute un gouffre de complexité et de moyens. Cette protection repose pourtant sur une « hygiène numérique » et un plan de crise similaire à ceux de causes plus ...