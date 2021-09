Tout savoir sur le fonds dédié aux territoires de montagne

Accueil

Publié le 29/09/2021 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

GREFFE David / AURG)

Après 5,4 milliards d'euros d'aides d'urgence et de relance pour les territoires et les acteurs de la montagne dans le cadre de la crise sanitaire, de nouveaux fonds sont débloqués. Le plan Avenir montagnes précisé dans une circulaire du 15 juillet dernier vise un développement touristique résilient et durable des massifs. Décryptage.

