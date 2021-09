Ouvrir l’accès aux équipements sportifs scolaires «pour bouger plus»

Équipements sportifs

Publié le 29/09/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

La députée de l’Eure Marie Tamarelle-Verhaeghe plaide en faveur de l’ouverture au grand public des équipements sportifs situés à l’intérieur des établissements scolaires. L’idée fait son chemin, même si elle se heurte à des obstacles culturels et pratiques.

« Il faut penser les gymnases autrement, plus ouverts sur l’extérieur », nous expliquait récemment le sociologue et programmiste Gérard Baslé. Députée LRM de l’Eure, Marie Tamarelle-Verhaeghe acquiesce volontiers. Co-autrice d’un rapport parlementaire sur l’évaluation des politiques en santé publique (1), publié fin juillet, elle place l’enjeu de faciliter l’accès aux infrastructures comme « solution numéro un » pour permettre à la population de bouger plus ».

A ses yeux, « favoriser l’accès aux installations sportives locales pour toute la population est un enjeu essentiel sur lequel il faudra obtenir de meilleurs résultats ». Et plutôt de que de créer de nouveaux équipements, « concentrons-nous déjà sur l’existant », lance ...