Mercato des directeurs généraux : à Lyon, un management qui pose question

Publié le 08/10/2021 • Par Françoise Sigot • dans : France

Alexi Tauzin / AdobeStock

A la ville comme à la métropole, les nouveaux élus écologistes ont posé leur empreinte en laissant peu de place aux équipes en place. Des changements prévisibles et plutôt bien vécus au sein des services où, plus que les hommes et les femmes, ce sont les méthodes de travail qui interrogent.

