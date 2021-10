Accueil

Actualité

Actualité France

France Mercato des directeurs généraux : chamboule-tout à Marseille

Fonction publique territoriale

Mercato des directeurs généraux : chamboule-tout à Marseille

Publié le 07/10/2021 • Par Caroline Garcia • dans : France

PHOVOIR

Un an et demi après les élections municipales remportées par la gauche, l’organigramme de l’administration municipale se met en place. Exit les cadres locaux, les nouveaux DGA au nombre resserré sont chargés mener le vaste ensemble » vers une culture d’objectifs et de résultat ».

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique