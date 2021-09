« Reconnaissons la mission éducative des crèches ! »

[Interview] Petite enfance

Publié le 28/09/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social

Florent de Bodman dirige l’association 1001mots qui aide les parents à éveiller le langage de leur enfant de 0 à 3 ans. Il vient de publier l’essai « A portée de mots », un plaidoyer pour le renforcement du soutien à la parentalité et du rôle des crèches à l’aune de 2022.

Vous soulignez dans votre livre l’importance capitale du soutien parental pour les familles populaires. Comment expliquer que l’État investisse si peu pour aider les parents à être parents ?

L’État investit 300 millions d’euros par an dans les dispositifs de soutien parental, soit 200 fois moins que le budget des crèches et des écoles maternelles ! Seulement 7% des familles seraient touchées, alors que cela pourrait être l’un des meilleurs investissements collectifs pour notre société. Si l’État est si frileux en la matière, c’est qu’il ne s’estime pas légitime pour s’immiscer dans les choix privés des familles. Or il ne s’agit pas ici de contraindre, mais de proposer sans imposer. Certes, l’équilibre est subtil dans la mise en œuvre. Souvent, le parent qui a moins de ressources se ...

