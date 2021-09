« Permettre aux équipes de gagner en temps et en expertise »

Open Data Gazette

Publié le 28/09/2021 • Par Auteur partenaire • dans :

A l'occasion de la rentrée, Nicolas Aury, directeur du développement Open Data Gazette, fait le point sur les nouveautés de la plateforme et rappelle son utilité pour les décideurs territoriaux.

En cette période de rentrée, quel regard portez-vous sur le service lancé il y a un peu plus de 2 ans ?

Notre ligne de conduite depuis le départ est de transformer les données du territoire en information fiables, pertinentes et actualisées. Je tiens à remercier particulièrement les professionnels des collectivités utilisatrices pour la qualité de leurs retours qui sont particulièrement précieux dans un contexte de lancement de service inédit dans sa forme.

Riche de ses 300 indicateurs, la solution s’est ainsi considérablement étoffée en contenus et fonctionnalités pour que la donnée s’adapte aux usages…et non l’inverse…comme c’est encore le cas trop souvent !

Qu’entendez-vous par « adapter la donnée aux usages » ?

Avec les «tableaux de bords thématiques » nous avons sélectionné une dizaine de chiffres-clé générables en format pdf pour être intégrés en annexe de notes ou de rapports. Avec le portrait croisé sociodémographique, nous mettons en perspective les indicateurs pour permettre une lecture croisée des principales caractéristiques de la population du territoire.

Avec l’API, l’indicateur et la donnée source peuvent être réutilisés facilement dans d’autres outils de la collectivité pour enrichir simplement un SIG par exemple.

Avec la plateforme d’attractivité, la collectivité peut valoriser son territoire en data, tout en respectant l’obligation d’ouverture des données publiques.

Quelques mots maintenant concernant l’actualité du service ?

Désormais, l’outil comprend des fiches pratiques pour faciliter l’analyse et l’utilisation des données. Conçues et rédigées par un datajournaliste de la rédaction de la Gazette, elles proposent une méthode et une grille d’analyse pour la réalisation d’un rapport (par exemple égalité femme-homme), ou pour engager une démarche de diagnostic (vieillissement des médecins)

Chaque mois de nouvelles fiches pratiques sont intégrées pour toujours mieux accompagner les utilisateurs dans leurs usages. Notre but est de permettre aux équipes de gagner en temps et en expertise.