Gouvernance des données : les analyses de Schéhérazade Abboub

Politique de la donnée

Publié le 28/09/2021

Schéhérazade Abboub, avocate au cabinet Parme avocats, a rédigé plusieurs analyses juridiques sur la gouvernance des données par les collectivités, de la souveraineté et leur hébergement à leur réutilisation, en passant par la protection des données personnelles.

1. Garantir la souveraineté de la collectivité sur ses données

D’un point de vue juridique, la souveraineté de la collectivité sur ses données peut être décomposée de la manière suivante : la définition du statut des données publiques ; la garantie de la propriété des données et la redéfinition de la notion de donnée d’intérêt général.

2. Garantir la transparence et l’ouverture des données publiques

Dans cette analyse, il est rappelé dans quelle mesure certaines collectivités ont souhaité garantir la transparence et l’ouverture des données en mettant en œuvre l’open data de leurs données mais également de leurs algorithmes.

3. Contrôler l’hébergement et les conditions de stockage des données

Le volume des données produites pour la gestion des villes connaît une croissance bien supérieure, du fait, notamment, de la multiplication des capteurs pour la gestion de la mobilité, du stationnement, des bâtiments, de l’éclairage public, des déchets, de la sécurité… Produire, transférer et stocker de plus en plus de données n’est pas sans conséquences environnementales.

4. Favoriser de nouveaux usages des données publiques

Le sujet de la répartition des droits de propriété intellectuelle détenus notamment sur les résultats d’un projet coconstruit entre une ou plusieurs collectivités et un ou plusieurs opérateurs privés est crucial dès lors que le projet a pour objectif la mise en place d’une innovation technologique, voire d’une plateforme « smart city ».

5. Protéger les données à caractère personnel

Ce n’est pas parce que la collectivité a confié à travers une concession ou un marché public le traitement des données à caractère personnel des usagers de ses propres services publics qu’elle n’est plus responsable de leur traitement.