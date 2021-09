Une rentrée chargée pour les associations de l’action sociale

Médico-social

Publié le 29/09/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Fragilité de certains secteurs touchés par la crise, attractivité des métiers en berne, abandon de certaines réformes structurantes, manque de vision sociétale… La rentrée sociale de l’Uniopss, la dernière de ce quinquennat, dresse un bilan inquiétant.

Le secteur associatif reste partagé entre « des espérances et désespérances » en cette rentrée sociale post-Covid. C’était déjà la thématique en 2017, après les présidentielles, indique Patrick Doutreligne, le président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux. Durant le quinquennat, les éléments de déception se sont accumulés, même si l’Uniopss reconnaît que le « quoi qu’il en coûte », promu pendant la crise sanitaire, « en rupture avec la gestion comptable du “monde d’avant” a permis de préserver la protection sociale, y compris dans le champ médico-social ».

Mais la pandémie est lourde de conséquences sur les publics les plus fragiles. « Cette crise a généré un certain nombre d’injustices qui sont loin d’être corrigées. Je pense en particulier à l’investissement des professionnels dans plusieurs secteurs, comme celui de la protection de l’enfance, qui n’a pas été reconnu, à la situation des jeunes, avec un projet de revenu d’engagement une nouvelle fois repoussé, ou encore à une politique ambitieuse en matière de logement, qui débute bien trop tard pour produire ses effets », a énuméré Patrick Doutreligne.

Attractivité des métiers

L’attractivité des métiers du secteur est le sujet brûlant en cette rentrée, a rappelé Isabelle Léomant, conseillère technique « Accompagnement-Acteurs-Parcours ». Elle a attiré l’attention sur l’épuisement des professionnels, les difficultés de recrutement, l’absentéisme inquiétant, des conditions de travail dégradées, l’évolution défavorable de la sinistralité, etc. « Un très grand nombre d’associations craint de ne pas pouvoir assurer la continuité de l’accompagnement et certaines structures risquent même de devoir fermer. Il y a urgence ! »

Alors que certains professionnels restent exclus des revalorisations salariales du Ségur, et qu’un plan de 1 milliard d’euros a été annoncé pour relancer l’attractivité des métiers de la fonction publique hospitalière, « le secteur médico-social attend également des financements et des revalorisations majeurs en faveur de l’attractivité des métiers, à la hauteur des besoins, afin de ne pas créer davantage d’inégalités ! »

Pour renforcer l’attractivité des métiers, l’Uniopss rappelle la responsabilité des employeurs, appelant à des évolutions organisationnelles et managériales, un soutien aux démarches de qualité de vie au travail, l’élargissement des opportunités de progression de carrières, une politique interne en faveur de formations.

Rendez-vous ratés

Jérôme Voiturier, directeur général de l’Uniopss, a listé les rendez-vous ratés qui s’accumulent en cette fin de quinquennat : abandon de la loi autonomie, loi sur la protection des enfants repoussée, Stratégie pauvreté dans le flou… Il manque une vision sociétale globale, et l’Uniopss annonce qu’elle proposera un projet de société « respectant nos valeurs et notre vision d’un futur basé sur le partage et la recherche d’un vivre ensemble apaisé et solidaire », à l’issue de son congrès des 13 et 14 janvier à Rennes.