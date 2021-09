La mobilité, facteur de développement durable en montagne

Les territoires désireux de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Avenir Montagnes Mobilités du gouvernement pourront déposer un dossier à partir de jeudi 30 septembre 2021. Une cinquantaine de projets seront, en deux vagues, sélectionnés dans le cadre de ce dispositif issu du Plan Avenir Montagnes, visant à développer un « tourisme durable ».

C’est l’un des principaux volets du Plan Avenir Montagnes (1) présenté le 27 mai 2021 par le Premier ministre, Jean Castex. Ce programme vise à soutenir les territoires de montagne au sortir d’une crise sans précédent, née de la saison blanche due à la crise sanitaire, et à y encourager le développement d’un tourisme résilient et le plus possible quatre saisons. Après les appels à manifestation d’intérêt (AMI) et à projet (AAP) Avenir Montagnes Investissement et Ingénierie, le secrétaire d’Etat aux Ruralités, Joël Giraud, a lancé, le 23 septembre, l’AMI Avenir Montagnes Mobilités. « Nous rentrons ...