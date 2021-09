Malgré la crise, des services publics locaux satisfaisants et une sous-traitance stable

Baromètre « La Gazette » - Webhelp

Publié le 28/09/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actualité Club finances, France

« La Gazette » et Webhelp publient leur deuxième baromètre sur le périmètre des services publics. Depuis la première édition, réalisée tout juste avant la crise sanitaire, la circonspection à l’égard de la sous-traitance reste de mise.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Comme le montre notre baromètre réalisé avec ­Webhelp, les ­difficultés traversées depuis le début de la crise sanitaire ont laissé des traces. Les élus et agents se disent à 76 % satisfaits de la qualité des services publics qu’ils assurent (voir le graphique n° 1), un chiffre en baisse de 10 points depuis février 2020. Et ils restent conscients du mécontentement des usagers (27 % d’entre eux estiment qu’ils ne sont pas satisfaits, en hausse de 7 points par rapport à 2020). A tort pour partie, puisque la satisfaction des usagers progresse de 5 points, atteignant 74 % des réponses, avec une très nette coupure entre habitants des communes rurales (62 % de satisfaction) et ceux des communes périurbaines (84 %).

Lucides sur les reproches

Et si les effets délétères de la crise sanitaire ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite