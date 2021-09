Politique de la donnée

Données et algorithmes : une feuille de route dessine la relation Etat-collectivités

Publié le 28/09/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : actus experts technique, France

Le ministère de la Cohésion des territoires a publié le 27 septembre sa feuille de route concernant la politique publique de la donnée, des codes sources et des algorithmes, conformément aux directives du Premier ministre. Celle-ci dessine une relation plus poussée entre les collectivités et l'Etat afin de mieux ouvrir les données.

