Compensations 2020 pour les autorités organisatrices de la mobilité

Un arrêté du 17 septembre fixe pour l'année 2020 fixe le montant définitif de la compensation, pour les autorités organisatrices de la mobilité, du versement mobilité. Deux tableaux répartissent cette somme entre les différentes autorités concernées.

Le montant définitif de la compensation pour l’exercice 2020, mentionnée à l’article 15 de la loi du 29 décembre 2015, s’élève à 48 020 650 euros.

Il s’agit d’un prélèvement sur recettes de l’Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport suite au relèvement du seuil de plus de 9 à au moins 11 salariés. Ce montant est réparti entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. La compensation est calculée et versée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Un arrêté du 17 septembre comprend donc en annexe deux tableaux, pour chacun des deux organismes, précisant les montants pour chaque autorité organisatrice de la mobilité.

Dénomination AOM Ratio Compensation versée par l’Agence centrale

des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

au titre de l’exercice 2020 (en €) AGGLOBUS 0,2018 % 96 923,83 AGGLOMERATION CREIL SUD OISE 0,0687 % 32 997,46 AGGLOMERATION D’AGEN 0,1084 % 52 052,42 ANNENASSE AGGLO 0,0735 % 35 302,04 ARGENTAN BUS 0,0137 % 6 580,46 BORDEAUX METROPOLE 2,0387 % 978 996,70 C.A.P.I 0,0865 % 41 521,75 CA AMIENS METROPOLE 0,4007 % 192 419,15 CA ANNONAY RHONE AGGLO 0,0265 % 12 707,66 CA ARDENNE METROPOLE 0,1329 % 63 802,60 CA ARLES-CRAU-CAMARG-MONTAGNET 0,0722 % 34 647,75 CA BASSIN BOURG-EN-BRESSE 0,0900 % 43 214,18 CA BASSIN D’AURILLAC 0,0523 % 25 115,66 CA BASTIA 0,1229 % 59 005,38 CA BERGERACOISE 0,0208 % 9 970,61 CA BEZIERS MEDITERRANEE 0,1851 % 88 899,63 CA CASTELROUSSINE 0,0526 % 25 278,74 CA CASTRES-MAZAMET 0,0603 % 28 948,60 CA CHALON VAL-DE-BOURGOGNE 0,1611 % 77 372,56 CA CHALONS-EN-CHAMPAGNE 0,0664 % 31 898,09 CA CHAMBERY METROPOLE 0,3895 % 187 063,17 CA CHARTRES METROPOLE 0,2945 % 141 432,35 CA CHAUMONT-NOGENTAIS-BOLOGNE 0,0410 % 19 690,91 CA CHAUNY-TERGNIER-LA FERE 0,0193 % 9 260,58 CA COMPIEGNE BASSE AUTOMNE 0,0553 % 26 571,61 CA CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGL 0,0294 % 14 136,45 CA COTE OUEST 0,5296 % 254 329,90 CA DE BAR-LE-DUC-SUD MEUSE 0,0401 % 19 266,74 CA DE BEAUNE COTE ET SUD 0,0564 % 27 061,39 CA DE BLOIS 0,1233 % 59 224,82 CA DE CAMBRAI 0,0470 % 22 558,76 CA DE FORBACH-PORTE-DE-France 0,0377 % 18 123,03 CA DE HAGUENAU 0,0346 % 16 608,55 CA DE LA REGION DIEPPOISE 0,0766 % 36 780,11 CA DE LA ROCHELLE 0,3881 % 186 364,96 CA DE L’ALBIGEOIS 0,0458 % 21 983,42 CA DE L’AUXERROIS 0,0545 % 26 181,35 CA DE LAVAL 0,0892 % 42 835,32 CA DE SAINT DIE DES VOSGES 0,0262 % 12 571,32 CA DE SAINT MALO 0,0804 % 38 609,62 CA DE SAINTES 0,0502 % 24 086,86 CA DE SOPHIA-ANTIPOLIS 0,5425 % 260 528,06 CA DE VESOUL 0,0220 % 10 582,33 CA D’EPINAL 0,0681 % 32 699,23 CA DES PAYS DE LERINS 0,5118 % 245 754,78 CA DIJONNAISE 0,8635 % 414 680,14 CA DRACENOISE 0,0978 % 46 961,98 CA DU BASSIN D’ARCACHON SUD 0,0329 % 15 780,15 CA DU BASSIN DE BRIVE 0,1729 % 83 032,37 CA DU BEAUVAISIS 0,0986 % 47 342,85 CA DU BOULONNAIS 0,1288 % 61 874,12 CA DU CENTRE LITTORAL 0,2044 % 98 130,67 CA DU CHOLETAIS 0,0747 % 35 891,61 CA DU COTENTIN 0,1139 % 54 706,84 CA DU GRAND AVIGNON (COGA) 0,4828 % 231 842,10 CA DU GRAND DOLE 0,0242 % 11 642,38 CA DU GRAND GUERET 0,0216 % 10 379,26 CA DU GRAND VERDUN 0,0703 % 33 774,60 CA DU GRAND VILLENEUVOIS 0,0255 % 12 245,01 CA DU LAC DU BOURGET 0,0408 % 19 614,06 CA DU LIBOURNAIS 0,0181 % 8 679,17 CA DU NIORTAIS 0,1979 % 95 025,07 CA DU PAYS DE DREUX 0,0988 % 47 443,86 CA DU PAYS DE GRASSE 0,2608 % 125 242,15 CA DU PAYS DE LAON 0,0308 % 14 774,14 CA DU PAYS DE L’OR 0,0851 % 40 868,19 CA DU PAYS DE SAINT OMER 0,0303 % 14 551,32 CA DU PAYS VOIRONNAIS 0,0818 % 39 269,97 CA DU PUY-EN-VELAY 0,0812 % 38 984,28 CA DU ROANNAIS 0,1431 % 68 703,66 CA DU SENONAIS 0,0420 % 20 167,61 CA DU SUD 0,1220 % 58 568,50 CA DURANCE-LUBERON-VERDON AGGL 0,0347 % 16 649,84 CA EVREUX PORTES DE NORMANDIE 0,1737 % 83 391,65 CA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO 0,0275 % 13 200,39 CA FLERS AGGLO 0,0430 % 20 660,48 CA FOUGERES AGGLOMERATION 0,0283 % 13 572,80 CA GAILLAC-GRAULHET 0,0143 % 6 870,28 CA GAP TALLARD DURANCE 0,0388 % 18 637,10 CA GOLFE DU MORBIHAN VANNES 0,2303 % 110 572,01 CA GRAND ANNECY 0,2813 % 135 079,42 CA GRAND AUCH COEUR GASCOGNE 0,0395 % 18 986,65 CA GRAND BESANCON 0,4575 % 219 704,18 CA GRAND DAX 0,0612 % 29 411,32 CA GRAND RODEZ 0,0666 % 31 996,49 CA GRAND SUD CARAIBE 0,0388 % 18 615,96 CA HAVRAISE 0,4978 % 239 033,16 CA HERAULT MEDITERRANEE 0,0430 % 20 639,55 CA LE GRAND NARBONNE 0,1598 % 76 718,19 CA LE GRAND PERIGUEUX 0,1411 % 67 744,25 CA LIMOGES METROPOLE 0,3854 % 185 080,23 CA MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLO 0,1022 % 49 067,06 CA MONTARGOISE ET RIVES LOING 0,0409 % 19 663,91 CA MONTELIMAR-AGGLOMERATION 0,0718 % 34 486,28 CA MONTLUCONNAISE 0,0505 % 24 252,38 CA MOULINS 0,0325 % 15 628,31 CA NEVERS 0,0789 % 37 883,49 CA NIMES METROPOLE 0,5145 % 247 059,06 CA NORD BASSE-TERRE 0,0380 % 18 266,54 CA NORD GRANDE-TERRE 0,0120 % 5 757,64 CA PAYS CHATELLERAUDAIS 0,0527 % 25 305,52 CA PAYS DE MONTBELIARD 0,1943 % 93 302,74 CA PRESQU’ILE GUERANDE-ATLANTI 0,0499 % 23 956,03 CA REGION CHATEAU-THIERRY 0,0213 % 10 209,29 CA ROCHEFORT OCEAN 0,0546 % 26 200,83 CA ROYAN ATLANTIQUE 0,1020 % 48 988,92 CA SAINT AVOLD SYNERGIE 0,0209 % 10 027,25 CA SAINT DIZIER, DER ET BLAISE 0,0410 % 19 677,22 CA SAINT QUENTIN 0,0712 % 34 169,15 CA SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLO 0,2394 % 114 947,48 CA SAINT-ETIENNE METROPOLE 0,7512 % 360 708,02 CA SAINT-LO AGGLO 0,0310 % 14 888,48 CA SARREGUEMINES CONFLUENCES 0,0472 % 22 644,96 CA SAUMUR VAL DE LOIRE 0,0371 % 17 806,97 CA SEINE EURE 0,0772 % 37 051,03 CA TARBES LOURDES PYRENEES 0,1870 % 89 795,75 CA TERRITOIRES VENDOMOIS 0,0248 % 11 928,99 CA THONON AGGLOMERATION 0,0372 % 17 882,76 CA TOULON-PROVENCE-MEDITERRANE 0,6746 % 323 929,94 CA TOUR(S) PLUS 0,5434 % 260 931,29 CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0,2367 % 113 664,38 CA TULLE AGGLO 0,0298 % 14 305,30 CA VAL DE GARONNE AGGLO 0,0233 % 11 204,68 CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE 0,1826 % 87 685,47 CA VENTOUX COMTAT VENAISSIN 0,0301 % 14 461,22 CA VICHY VAL D’ALLIER 0,0769 % 36 907,46 CA VILLES SOLIDAIRES 0,2331 % 111 916,28 CAPA 0,1385 % 66 498,54 CAPE 0,0245 % 11 784,23 CARCASSONNE AGGLO 0,1478 % 70 979,24 CARENE 0,2884 % 138 504,14 CC COEUR DE MAURIENNE ARVAN 0,0072 % 3 438,50 CC DE L’ABBEVILLOIS 0,0498 % 23 919,52 CC DE MIRIBEL ET DU PLATEAU 0,0325 % 15 586,00 CC DE SARREBOURG-MOSELLE SUD 0,0164 % 7 875,31 CC DE SELESTAT 0,0253 % 12 144,45 CC DECAZEVILLE COMMUNAUTE 0,0094 % 4 527,86 CC DES SABLONS 0,0202 % 9 711,55 CC DOMBES SAONE-VALLEE 0,0182 % 8 757,95 CC DU BASSIN DE POMPEY 0,0313 % 15 024,12 CC DU BASSIN DE PONT A MOUSSON 0,0166 % 7 984,39 CC DU CLERMONTOIS 0,0053 % 2 563,68 CC DU GRAND CAHORS 0,0375 % 17 998,02 CC DU PAYS DU GRESIVAUDAN 0,1096 % 52 637,19 CC EPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE 0,0393 % 18 863,80 CC LAMBALLE TERRE ET MER 0,0143 % 6 843,34 CC MAREMNE ADOUR COTE-SUD 0,0501 % 24 065,94 CC MILLAU GRANDS CAUSSES 0,0286 % 13 712,98 CC MOSELLE ET MADON 0,0117 % 5 632,50 CC PAYS EVIAN & VALLEE ABONDANCE 0,0194 % 9 301,99 CC RETZ EN VALOIS 0,0088 % 4 242,45 CC RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 0,0221 % 10 615,36 CC TERRES TOULOISES 0,0146 % 6 991,21 CI DE REUNION EST 0,1578 % 75 774,56 CINOR 0,4760 % 228 587,96 COCOPAQ 0,0291 % 13 972,09 COLMAR AGGLOMERATION 0,0853 % 40 980,13 COMAGA 0,2871 % 137 889,59 COMMUNE BELLEGARDE / VALSERINE 0,0017 % 835,11 COMMUNE DE BRIANCON 0,0193 % 9 273,94 COMMUNE DE CHATEAUDUN 0,0069 % 3 311,97 COMMUNE DE SARLAT 0,0070 % 3 354,51 COMMUNE D’YVETOT 0,0123 % 5 886,63 COMMUNE SAINT-BREVIN-LES-PINS 0,0028 % 1 334,09 CU ANGERS LOIRE METROPOLE 0,5877 % 282 224,64 CU ARRAS 0,1406 % 67 504,20 CU BORDEAUX 0,0134 % 6 427,11 CU BREST 0,4775 % 229 322,11 CU CAEN LA MER 0,7407 % 355 684,28 CU D’ALENCON 0,0607 % 29 138,44 CU DE CREUSOT-MONCEAU 0,0571 % 27 436,46 CU DE DUNKERQUE 0,2634 % 126 505,44 CU DU GRAND REIMS 0,5685 % 272 988,17 CU LE MANS METROPOLE 0,3644 % 174 977,30 EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 1,2737 % 611 633,60 GRAND COGNAC CA 0,0248 % 11 901,83 GRAND MONTAUBAN-CA 0,0691 % 33 184,07 GRAND POITIERS CU 0,3270 % 157 030,99 GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT 0,0042 % 2 000,33 HOTEL VILLE AMBERIEU-EN-BUGEY 0,0158 % 7 575,65 LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 0,0777 % 37 294,13 LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 0,0462 % 22 195,30 LE MARSAN AGGLOMERATION 0,0615 % 29 521,23 LES SABLES D’OLONNE AGGLO 0,0486 % 23 359,08 LORIENT AGGLOMERATION 0,4193 % 201 348,84 MAIRIE DE NOGENT-LE-ROTROU 0,0098 % 4 710,94 MAIRIE DE PONT SAINTE-MAXENCE 0,0060 % 2 897,45 MAIRIE D’OLORON SAINTE-MARIE 0,0111 % 5 328,07 MARTINIQUE TRANSPORT CTM 0,7863 % 377 593,86 METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROV 4,4685 % 2 145 812,42 METROPOLE DU GRAND NANCY 0,7606 % 365 235,09 METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 2,6707 % 1 282 468,09 METROPOLE NICE-COTE-D’AZUR 1,4901 % 715 563,29 METROPOLE ROUEN NORMANDIE 0,9567 % 459 431,77 METZ METROPOLE CA 0,6723 % 322 861,83 MONTPELLIER MEDITERR METROPOLE 1,4150 % 679 469,35 MORLAIX COMMUNAUTE 0,0656 % 31 507,47 MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION 0,7093 % 340 593,38 NANTES METROPOLE CU 1,7547 % 842 629,15 ORLEANS METROPOLE 0,7552 % 362 668,50 PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPO 0,5092 % 244 521,54 PETR DU PAYS DU LUNEVILLOIS 0,0300 % 14 391,87 PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION 0,0209 % 10 022,40 QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE 0,1058 % 50 789,64 RENNES-METROPOLE 1,2163 % 584 081,66 SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 0,0712 % 34 169,91 SIMOU DU VALENCIENNOIS 0,4004 % 192 277,10 SITU SOISSONNAIS 0,0235 % 11 279,53 SITU TOUT’ENBUS 0,0231 % 11 099,63 SITUA DU CALAISIS 0,1871 % 89 866,46 SM VALENCE-ROMANS-DEPLACEMENTS 0,4455 % 213 946,48 SMCTCEL 0,0347 % 16 650,38 SMIRT 0,0177 % 8 483,00 SMITRAL 0,0411 % 19 743,15 SMITU THIONVILLE FENSCH 0,3019 % 144 987,21 SMT ARTOIS-GOHELLE 0,6993 % 335 815,51 SMT COLLECTIFS DE L’OISE 0,2089 % 100 299,35 SMT DU DOUAISIS 0,2291 % 110 037,71 SMT DU PAYS DU BASSIN DE BRIEY 0,0086 % 4 118,44 SMT DU PETIT CUL DE SAC MARIN 0,3969 % 190 586,52 SMT EN COMMUN HERAULT 0,1413 % 67 870,74 SMTC TERRITOIRE DE BELFORT 0,2059 % 98 870,06 SMTCA CLERMONTOISE 0,6514 % 312 784,48 SMTCA GRENOBLOISE 1,0652 % 511 494,12 SMTCA TOULOUSAINE 2,2148 % 1 063 551,95 SMTP DU BASSIN D’ALES 0,2094 % 100 554,85 SMTU DE LA SAMBRE 0,1843 % 88 525,39 SMTU PAU-PORTE DES PYRENEES 0,4420 % 212 246,47 STIF 37,3291 % 17 925 685,52 SYNDIC MOB PAYS BASQUE-ADOUR 0,4117 % 197 677,89 SYTRAL LYON 3,6772 % 1 765 798,20 SYTRAL SMT 0,1803 % 86 589,14 SYTRAL VILLEFRANCHE 0,0980 % 47 081,13 VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION 0,0754 % 36 229,39 VILLE DE CREPY-EN-VALOIS 0,0074 % 3 533,39 VILLE DE DOUARNENEZ 0,0049 % 2 374,67 VILLE DE FIGEAC 0,0079 % 3 801,86 VILLE DE GRANVILLE 0,0027 % 1 274,50 VILLE DE LANDERNEAU 0,0114 % 5 497,99 VILLE DE MENDE 0,0190 % 9 133,01 VILLE DE NOYON 0,0217 % 10 419,23 VILLE DE SAINT-CLAUDE 0,0036 % 1 716,80 VILLE DE SORGUES 0,0219 % 10 539,48 VILLE D’OBERNAI 0,0187 % 9 002,56 VILLE D’ORANGE 0,0466 % 22 374,85 VILLE VIERZON 0,0244 % 11 728,27 Total : 45 908 215,06 €