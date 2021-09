Enfants placés

Protection de l’enfance : la crise sanitaire n’a pas fait que du mal

Publié le 27/09/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

©pololia - stock.adobe.com

Le 15e rapport annuel de l’Observatoire national de la protection de l’enfance se consacre aux effets de la crise sanitaire sur les enfants protégés et leurs familles, sur les pratiques et les organisations. Malgré les difficultés constatées, de nombreuses bonnes pratiques se dégagent – le recueil accru de la parole des enfants et des parents, l’ouverture des institutions sur la société civile.

