Présidentielles 2022 : décuplons l’énergie positive de nos territoires !

Transition énergétique

Publié le 29/09/2021 • Par Auteur associé • dans : Opinions

Le Réseau des Territoires à énergie positive interpelle les candidat.e.s aux élections présidentielles, en direct de Millau, où plus de 500 personnes sont réunies pour relever ensemble de nouveaux défis comme l’adaptation de nos territoires au changement climatique.

Par le réseau des Territoires à énergie positive (Tepos), animé par le CLER.

L’urgence climatique n’est plus à démontrer. Ses manifestations physiques font tristement la Une de tous les journaux. Les scientifiques ne savent plus comment nous inciter à agir, nous rappeler que chaque occasion manquée nous coûte cher et met la marche un peu plus haut pour les années à venir.

Candidats et candidates, prétendant.e.s aux plus hautes responsabilités de l’État, l’heure n’est plus aux hésitations ! Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour la France et respecter les engagements pris au niveau international, les discours et les injonctions ne suffiront pas.

Au sein du réseau des Territoires à énergie positive (Tepos), les acteurs de terrain agissent depuis plusieurs années, avec détermination, pour transformer l’impératif de transition énergétique et écologique en une opportunité de développement local, de création de valeur et de cohésion sociale sur leur territoire.

Nous comptons sur vous pour entretenir et amplifier l’énergie positive qui anime nos territoires et élargir la mobilisation pour engager l’ensemble des territoires français.

En finir avec l’empilement des dispositifs

Le réseau des Territoires à énergie positive souhaite que l’arrivée d’un nouveau gouvernement ne soit pas synonyme de nouveaux dispositifs. Depuis 15 ans, les programmes se succèdent et se superposent. Les chargés de missions de nos territoires s’épuisent à répondre, souvent dans l’urgence, aux différents appels à projets régionaux, nationaux ou européens, pour tenter de capter des fonds. Pour les élus locaux, entre les obligations réglementaires en perpétuelle évolution parfois contradictoires, l’absence de visibilité budgétaire, à commencer par le financement des animateurs et facilitateurs territoriaux, il n’est pas facile de construire une politique de long terme.

Or, le premier enseignement de notre expérience est que la transition s’inscrit dans le temps long. Au-delà des premières réalisations, c’est en effet tout le territoire et tous ses acteurs qu’il faut mobiliser pour faire évoluer les modes de vie, l’activité locale, la gouvernance territoriale, en conciliant enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Des chantiers immenses sont à mener dans la durée et en concertation avec un jeu d’acteurs complexe pour éviter la montée d’oppositions souvent stériles.

Donner de la visibilité

Plutôt que de tout réinventer en 2022, renforçons l’ambition et les moyens alloués pour que chaque territoire puisse bénéficier d’un contrat de relance et de transition écologique (CRTE) établi dans le cadre d’une relation partenariale équilibrée et pérenne. Faisons du CRTE un véritable outil d’articulation des stratégies territoriales, régionales et nationales, qui rassemble les moyens, de toutes origines, indispensables à la conduite des transitions : financement de l’ingénierie territoriale et capacité d’investissement. Donnons aux acteurs territoriaux une visibilité suffisante pour engager des politiques publiques de temps long à la hauteur des défis à relever.