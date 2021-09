Qualité des repas dans la restauration collective : les seuils applicables en outremer

Restauration scolaire

Publié le 27/09/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 25 septembre fixe les seuils adaptés concernant la part de denrées alimentaires de qualité et durables et la part de denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique entrant dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Sont concernés les services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux.

Ces seuils s’appliquent à partir du 1er janvier 2022.