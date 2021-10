Propreté urbaine : Lambersart conjugue bien-vivre et développement durable

Publié le 04/10/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Au quotidien, la gestion de la propreté d’une collectivité demande engagement, réactivité et fiabilité en termes d’équipement. Illustration avec la ville de Lambersart, commune de la Métropole euro-péenne de Lille, qui a choisi les équipements Karchër pour déployer et mettre en œuvre sa démarche de développement durable.

350 tonnes : c’est le volume de feuilles ramassées chaque année à Lambersart, commune de 28 000 habitants située en périphérie de Lille. Un chiffre qui donne une idée de l’ampleur des missions de la brigade en charge de la propreté, de l’aménagement de la voirie et de la circulation. Le sujet de la salubrité est en effet au cœur des préoccupations, comme le confirment les résultats de deux études menées par l’expert du nettoyage Kärcher, présentées dans les précédents numéros de la Gazette des communes. Selon la première(1), la propreté fait partie des attentes majeures pour 46 % des Français ; d’après la seconde(2), les collectivités estiment que 58 % de leurs administrés placent la propreté en action prioritaire.

Composée de 26 agents, l’équipe de Michel Tournemine, directeur de l’Espace public et Logistique, traite ainsi chaque jour des problématiques variées et se doit d’être multi-compétente. La ville met aussi plus que jamais l’accent sur l’environnement et le développement durable, d’où son choix pour les équipements Kärcher. « Le bien-vivre est important à Lambersart et la propreté occupe une très grande place, témoigne Michel Tournemine, aussi, tout un travail est réalisé autour du zéro déchet et sur l’aménagement de micro-forêts. »

À chaque quartier ses référents

Pour offrir ce cadre à l’ensemble des administrés, la collectivité déploie 3 à 4 agents par secteur. Une organisation qui permet à chaque quartier de disposer de référents. « Cela présente le double avantage de créer du lien social avec les citoyens et de pouvoir intervenir rapidement », souligne Michel Tournemine.

Concrètement, au quotidien, une brigade de proximité intervient dans les 24 heures pour suppléer la communauté urbaine en cas d’incivilités, telles que des tags inscrits directement sur les bâtiments publics ou visibles depuis le domaine communal, des cas de mobiliers urbains vandalisés ou encore des dépôts sauvages. Un vaste sujet qui, comme le dévoilait l’étude Karchër, concerne la très grande majorité des collectivités (88 %1). La commune a intégré cette préoccupation en proposant un mur d’expression libre aux tagueurs. Une démarche appréciée et respectée par les premiers concernés, cela les responsabilisant en termes d’utilisation et de sécurisation des lieux.

Par ailleurs, cette présence et ces dispositifs de proximité se sont révélés fort utiles dès le premier confinement, notamment pour traiter d’importants volumes d’encombrants déposés par les particuliers, gérer la pollution générée par les masques usagers ou encore rassurer la population. « Si l’on veut combattre la pandémie, cela commence par la propreté », soutient le responsable. L’étude Kärcher révélait ainsi en février qu’un tiers des Français étaient plus sensibles à la question de la salubrité depuis le début de la crise sanitaire(1). Présentes en permanence sur le terrain, les brigades de Lambersart ont ainsi pu anticiper ces éventuelles préoccupations.

Place au développement durable

Réactive et en capacité d’agir sur plusieurs problématiques, l’équipe Espace public et Logistique veille aussi à la bonne circulation de tous sur la voie publique. Grâce aux équipements Karchër dont ils disposent, les agents peuvent intervenir efficacement pour résorber un débordement de haie faisant obstacle aux piétons valides ou à mobilité réduite.

Plus largement, la ville prévoit d’enrichir son parc, actuellement composé d’une micro-balayeuse adaptée aux voies de la ville et aux pistes cyclables, facile d’utilisation et à hautes performances. « Lambersart souhaite favoriser la circulation des véhicules électriques et entend être pilote sur le secteur », précise Michel Tournemine. Dans cette optique, un investissement dans un cargo triporteur à assistance électrique est prévu pour la gestion de la propreté urbaine. Pour cela, la collectivité compte, une nouvelle fois, sur la qualité de l’accompagnement Kärcher qui propose les équipements adéquats et son expertise sur les questions environnementales. En prime : la collectivité bénéficie du service de maintenance Kärcher complet, inclus dans la location longue durée (5 ans).

La collectivité, qui place le développement durable au cœur de ses missions, entend poursuivre dans les prochaines années son partenariat avec Karchër, expert dans le domaine du nettoyage et acteur reconnu pour son engagement écologique.

(1) Enquête commandée par Kärcher et réalisée par Kantar du 5 au 9 février 2021 sur un échantillon de 1 002 personnes représentatif des habitants des communes françaises de 2000 habitants ou plus.

(2) Enquête commandée par Kärcher et réalisée par Infopro Digital Études du 22 mars au 11 avril 2021 sur un échantillon de 207 élus et agents issus de collectivités locales de 2 000 habitants ou plus.

