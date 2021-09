Accueil

Ce que les maires de banlieue demandent aux candidats à la présidentielle

Publié le 24/09/2021 • Par Hervé Jouanneau

Du mieux, mais pas assez et pas assez vite : c'est le bilan de l'action gouvernementale pour les banlieues que dresse, pour La Gazette, Thierry Falconnet, maire de Chenôve (Côte-d'Or) et président de Ville et Banlieue, à l'occasion de l'assemblée générale de l'association, le 22 septembre à Lyon. L'occasion de présenter les demandes que l'association entend soumettre aux candidats à la présidentielle.

