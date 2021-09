Penser le logement autrement

Habitat

Publié le 27/09/2021 • Par Delphine Gerbeau Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

La crise sanitaire et le changement climatique qui s’accentue ont mis en lumière l’inadaptation d’une partie du parc de logements aux attentes de leurs occupants. Trop petits, non traversants, mal exposés : certains ne rêvent que d’une chose, les quitter. Habitat participatif, écohameaux, « tiny houses », d’autres façons de concevoir et de vivre dans son logement émergent, voire s’institutionnalisent, qui pourraient inspirer la construction traditionnelle.

Tous les signaux sont au rouge. La production neuve de logements chute depuis 2019, ainsi que la délivrance de permis de construire – même si des signaux de reprise ont émergé au deuxième trimestre 2021. Les prix atteignent des sommets, tandis que les professionnels dénoncent la hausse du foncier et la flambée des coûts de construction. La crise sanitaire a amplifié la prise de conscience d’un parc de logements de plus en plus inadaptés à l’évolution des besoins des habitants et de l’environnement, et donné un coup d’accélérateur au télétravail.

Qualité en baisse

« Le système atteint ses limites. Le bouclage des projets immobiliers se fait dans un modèle économique qui doit concilier plusieurs contraintes : un foncier cher, des élus qui ne vont pas au bout des possibilités de constructibilité de leur plan local d’urbanisme, la nécessité de rester dans des prix abordables », a reconnu la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, le 8 septembre, lors de la présentation du rapport de Laurent Girometti (directeur général d’Epamarne) et de François Leclercq (architecte urbaniste) relatif au référentiel du logement de qualité.

Deux rapports récents ont tenté de mesurer l’évolution de la qualité du logement. L’association Qualitel a ainsi publié, le 1er juin, un « état des lieux du logement des Français ». S’il démontre certains points d’amélioration, comme la généralisation des espaces extérieurs, il pointe également des dégradations. Depuis 1945, la hauteur sous plafond a chuté de 2,67 mètres à 2,4 0 mètres environ, la surface moyenne des appartements a baissé – un deux-pièces est passé de 48 mètres carrés à 45 mètres carrés, les appartements sont de moins en moins traversants – 50 % des appartements de plus de dix ans sont traversants, contre 32 % des plus récents.

L’institut Idheal, de son côté, a présenté le 27 août une étude intitulée « Nos logements, des lieux à ménager », consacrée à l’Ile-de-France, et qui va dans le même sens que le rapport de Qualitel. « Une part significative [des logements produits en Ile-de-France depuis vingt ans, ndlr] se trouve dans des situations défavorables : mal orientés, donnant seulement sur rue, en rez-de-chaussée ou dans des angles rentrants sur cour. Ces logements ont perdu en confort, les surfaces des cuisines, des séjours, de la deuxième chambre ont souvent diminué », expliquent les auteurs, Pauline Dutheil et Samuel Rabaté.

Lors de la présentation de son rapport à la ministre du Logement, Laurent Girometti a ainsi résumé la situation : « Depuis le début du XXIe siècle, on constate une tendance à la dégradation des surfaces habitables, avec une optimisation des surfaces vendues et des coûts. Le tableau Excel a parfois pris le pas sur la qualité des logements. »

Non aux copier-coller

Le rapport des deux experts fait une proposition de référentiel de qualité du logement, qui ne serait pas introduit dans le code de la construction et de l’habitation – et donc rendu obligatoire – mais qui pourrait conditionner l’accès au dispositif de défiscalisation « Pinel » à compter de 2023. Les auteurs insistent aussi sur les vertus des chartes de promoteurs, mises en œuvre par les collectivités sur la base du volontariat des professionnels locaux. Outre l’encadrement des prix, elles peuvent contenir des préconisations, répertoriées par le rapport, sur la taille et la composition des appartements, leur exposition et les matériaux utilisés. Villeurbanne (148 700 hab.) teste, sans recourir à une charte, l’insertion dans son PLU des secteurs de taille minimale de logements, les STML.

A Strasbourg (277 300 hab.), une charte pour l’habitat durable a été mise en place il y a plusieurs années avec un travail de concertation incluant promoteurs, bailleurs, associations d’habitants. Elle porte sur les questions d’énergie, de matériaux bioclimatiques, la typologie des logements. Dans les Deux-Sèvres, à Poitiers (87 900 hab.), Lisa Belluco, élue chargée de l’urbanisme et du foncier, a présenté, en juin, une nouvelle version de la charte de promoteurs, élaborée après avoir rencontré les professionnels du territoire. « La charte sera signée pour chaque projet avec le promoteur. Elle contient des minimums à respecter sur la qualité énergétique, les matériaux, la biodiversité, ainsi que sur la taille des logements, les expositions, la participation des habitants », explique l’élue.

Arrêter les copier-coller, s’adapter aux spécificités du territoire, et « permettre la participation des habitants à l’élaboration des projets, en s’inspirant, par exemple, des méthodes de l’habitat participatif, cela peut aussi être une façon d’améliorer la qualité des logements », estime Christine Leconte, présidente du conseil national de l’Ordre des architectes, qui juge que, « dans les études de conception confiées aux architectes, on ne donne pas suffisamment de marges de manœuvre pour produire de la qualité et on ne favorise pas assez la concertation en amont avec les habitants et les élus ».

Changement de logiciel

Les promoteurs immobiliers commencent à changer de logiciel, et plus aucun gros projet ne se fait sans concertation avec la mairie, parfois avec les habitants. Mais peut-être faudrait-il se tourner vers d’autres façons de concevoir le logement qui prennent de l’essor, et qui mettent l’habitant et ses usages au centre du projet.

« On est en train de passer d’une production industrielle standardisée à des modèles plus sur mesure, simplement car les gens ne rentrent plus dans les cases administratives », résume Timothée Duverger, auteur de « Utopies locales ».