Habiter autrement : l’âge de raison de l’habitat participatif

Logement

Publié le 28/09/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Revenu à la mode au début des années 2000, l’habitat participatif devient, petit à petit, l’une des pièces du puzzle des politiques de l’habitat.

Il y a quinze ans, on les prenait pour de doux rêveurs. Aujourd’hui, 270 projets d’habitat participatif sont achevés et occupés par leurs initiateurs, ce qui représente 2 900 logements, 170 en cours de travaux et 228 en phase de réflexion, selon Habitat participatif France. « Les projets sont en croissance de 18 % par an, et on ne parle que de ceux que nous avons recensés. On peut facilement multiplier ce chiffre par deux », estime Odile Guillemot, coprésidente du réseau. Celui-ci est, notamment, inspiré du mouvement des Castors qui, dans les années 60, promouvait l’autoconstruction et l’autogestion des logements.