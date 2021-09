En plein essor, tiny houses et yourtes doivent encore convaincre les élus

Logement

Publié le 29/09/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Des projets de nouveaux habitats, dits légers ou réversibles, portés par des habitants en quête de sens et de reconnexion à la nature essaiment dans des territoires qui peuvent se montrer frileux, et ce, en dépit d’avantages certains.

Sur la carte publiée par le mouvement Colibris et la Coordin’action nationale des associations de l’habitat participatif, on ne dénombre pas moins de 1 100 lieux, dits « oasis » ou habitats participatifs. Ils recouvrent une grande variété de statuts juridiques et sont porteurs d’alléchantes promesses : l’accueil de nouveaux habitants dans des zones en déclin démographique, la revitalisation du territoire, l’accès au foncier sans artificialiser les sols. Pourtant, les élus locaux peuvent se montrer frileux face à de tels projets, parfois à cause d’une « peur irrationnelle face aux néoruraux, alors que les projets s’accélèrent, surtout depuis le Covid-19 », estime Mathieu Labonne, qui vit dans l’écohameau du Plessis (28 foyers, Eure-et-Loir) et qui préside la coopérative Oasis, une émanation des Colibris, en soutien de ce type de projets.