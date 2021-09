Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 18 au 24 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports..

Le réseau de la colère – Alors que le gouvernement a présenté son projet de loi de finances 2022 et la part du budget alloué à la transition écologique [lire aussi notre article], le Réseau Cler a publié un communiqué en guise de décryptage au vitriol. Alors qu’elle qualifie le texte présenté cette semaine comme « l’échec de la politique gouvernementale pour protéger les Français », l’association pointe des aides mal ciblées en matière de rénovation énergétique et le retard « scandaleux » de la France dans les énergies renouvelables en regrettant le choix du tout électrique. Concernant les contrat de relance et de transition écologique (CRTE) et le déploiement des territoires Tepos, le Réseau regrette aussi le manque de moyens d’animation et d’ingénierie.

Boulot, bureaux, dodo – Le terme réversibilité est à la mode. Comme l’expliquent Les Echos, la reconversion de bureaux en logements prend de plus en plus d’importance en région parisienne [lire aussi notre article]. Face à une pénurie de logements, la politique dite de « recyclage urbain » poussée par la ville et la métropole de Paris s’appuie notamment sur les concours d’architecture, des fonds d’immobilier et le soutien de compagnies d’assurance. 85 millions d’euros ont ainsi été débloqués en cinq mois pour permettre le rachat d’immeubles dans six villes du Grand Paris afin de les transformer en un millier de logements. A noter que le Grand Paris révèlera le 20 octobre les lauréats du 2e Prix international de la transformation de bureaux en logements.

A points – Cumuler des miles (comme pour les avions) en utilisant des solutions de mobilité douce : telle est l’expérimentation, présentée par 20 Minutes, que mène actuellement une start-up parisienne. L’idée est toute simple : cumuler des points, via une appli, à chaque fois qu’un usager utilise des vélos en libre-service ou des trottinettes d’un opérateur conventionné, effectue un trajet avec la RATP, en taxi, VTC ou en autopartage. Ces points cumulés sont ensuite convertis en bons d’achat auprès de commerçants partenaires. L’initiative est actuellement développée uniquement en région parisienne mais pourrait être déployée en province en cas de succès.

Stressant – En prenant en considération l’offre de transports publics, le taux d’embouteillages, la pollution sonore et lumineuse ou encore la qualité de l’air, une étude citée notamment par Le Courrier Picard a établi un classement des villes les plus stressantes. En se basant ainsi sur 15 critères, Amiens apparait comme la cité la moins apaisante, contrairement à Angers, Annecy et Rennes qui semblent être les moins stressantes. Les grandes agglomérations comme Paris et Marseille figurent évidemment parmi les mauvais élèves en raison, en particulier, d’une qualité de l’air plus dégradée.

Perdre le Nord – Retard considérable, explosion du coût prévisionnel des travaux… Le projet de rénovation de la gare du Nord à Paris (qui prévoyait notamment une grande surface commerciale) est officiellement enterré. Selon Le Monde, la ville de Paris veut désormais soutenir un programme de rénovation et de modernisation moins ambitieux mais qui pourrait être achevé d’ici la Coupe du monde de rugby de 2023 et les JO de 2024.

Long fleuve (pas) tranquille – Ressource en eau, production d’énergie, qualité de l’eau, biodiversité… Pour le site Actu.fr, un hydrologue de l’Inrae s’interroge sur l’avenir du fleuve Rhône au regard du changement climatique. Il anticipe notamment les différents impacts à prévoir face à la baisse du débit de l’eau et les actions à mener pour préserver le Rhône et lutter contre le gaspillage de l’eau.

A l’arrêt – Un article de Vosges Matin met en lumière les difficultés rencontrées par les régions depuis le début de l’année pour assurer le bon fonctionnement du transport scolaire. En raison d’un manque criant de conducteurs, le service souffre à tel point que, dans le Bas-Rhin, 900 élèves ont raté la rentrée !

Des bâtons dans les roues – Si le schéma national des véloroutes se déploie un peu partout en France, certains territoires rencontrent de grandes difficultés. A l’image de La Réunion à propos de laquelle le site Imaz Presse souligne un retard important du, notamment, à l’inertie de certaines communes. Sur l’île, selon l’Insee, sept habitants sur dix qui travaillent à moins de 5 kilomètres de leur domicile se déplacent en voiture.

Et aussi…

L’Organisation mondiale de la santé a durci drastiquement ses normes de qualité de l’air : la limite d’exposition annuelle à ne pas dépasser pour les PM 2,5 est divisée par deux, tandis que celle pour le NO2 est divisée par quatre [Le Figaro].

Un arrêté est paru cette semaine pour encadrer deux programmes d’innovation autour du vélo dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

La FNCCR communique autour de son programme Prio-Fioul dont le but est d’accompagner les collectivités pour identifier leur patrimoine chauffé au fioul. Afin, à terme, d’engager des travaux de rénovation [Territoire d’énergie].